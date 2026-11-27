जागरण संवाददाता बाबतपुर। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार और नए टर्मिनल भवन के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग का लगभग 89 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 31 दिसंबर तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

दो माह पूर्व दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरप्पू राममोहन नायडू ने देर रात नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली थी। उन्होंने 31 दिसंबर तक हरहाल में काम पूरा करने का निर्देश दिया है।



नौ सौ करोड में बन रहा टर्मिनल बिल्डिंग

75000 वर्गमीटर में बन रहे इस टर्मिनल बिल्डिंग में काशी की संस्कृति और आधुनिकता का मेल देखने को मिलेगा। अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्माण की जिम्मेदारी मिली है। 75000 वर्गमीटर में बनने वाले एयरपोर्ट पर लगभग 900 करोड़ खर्च होंगे। परियोजनाओं पूरी होने के साथ टर्मिनल बिल्डिंग में प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों की आवाजाही की क्षमता होगी। तीन मंजिला टर्मिनल बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश हाल है। प्रथम तल पर प्रस्थान हाल और द्वितीय तल पर कार्यालय बनेगा।



काशी की दिखेगी संस्कृति

टर्मिनल बिल्डिंग में आठ एयरो ब्रिज, 72 चेक इन काउंटर, आठ कन्वेयर बेल्ट सहित 14 सिक्योरिटी काउंटर्स होंगे। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में काशी की संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां होंगी जिस पर वैदिक मंत्र लिखा होगा। टर्मिनल में लाइट का काम ज्यादा किया गया है जिससे नेचुरल तरीके से रोशनी बिल्डिंग के अंदर आती रहे। टर्मिनल बिल्डिंग में एक समय में पांच हजार यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था होगी। प्रतिवर्ष 60 लाख से अधिक यात्री यहां से यात्रा कर सकेंगे। इस समय रोज लगभग 66 विमानों से 12000-13000 यात्रियों का आवागमन होता है।



विमान नहीं होंगे डायवर्ट

अध्यात्म की नगरी काशी में पर्यटकों भीड़ के चलते एयरपोर्ट छोड़ापड़ रहा था। यह टर्मिनल वर्ष 2010 में बना था उस दौरान रोज 15-20 विमान से 3000-5000 यात्रियों का आवागमन होता था लेकिन अब यह संख्या लगभग तीन से चार गुना बढ़कर हो चुकी है। एयरपोर्ट आइएलएस कैटेगरी तीन का न होने के चलते विमानन कंपनियां एयरपोर्ट से विमान संचालन करने से कतराती हैं। क्योंकि, आइएलएस कैटेगरी तीन के नहीं होने से मौसम खराब होने के कारण विमान को डायवर्ट या निरस्त करना पड़ता है। इससे विमानन कंपनियों को आर्थिक नुकसान होता है।