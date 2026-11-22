जागरण संवाददाता, वाराणसी। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एडीजी जोन नवीन अरोरा के निर्देश पर नौ जिलों जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़, बलिया और मऊ में अब तक 8,557 वाहनों का चालान किया गया है। इनसे 56 लाख 62 हजार 567 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

एडीजी ने बताया कि स्टंट ड्राइविंग के विरुद्ध 5,561 वाहनों की चेकिंग की गई जिसमें 225 का चालान किया गया। ओवर स्पीडिंग में 2193 वाहनों का चालान किया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल प्रयोग पर 1,137 वाहनों का चालान और रील बनाने वाले 20 युवकों पर कार्रवाई की गई। 14,039 युवाओं को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए जागरूक किया गया।