वाराणसी में वर्क वीजा के नाम पर 60 हजार ठगे, नई दिल्ली के दो सगे भाइयों समेत चार पर केस

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रामनगर निवासी गुलाब साहनी ने वर्क वीजा के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी नितिन अरोरा, उसके भाई अमित अरोरा और रमन कुमार, सिराजुद्दीन (पता अज्ञात) के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रामनगर पुलिस ने केस दर्ज करने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की है। आरोप है कि नितिन ने खुद को वर्क वीजा बनवाकर विदेश में नौकरी दिलाने वाला बताया था।



गुलाब के अनुसार उसका अपने परिचित हिमाचल प्रदेश कांगड़ा निवासी अश्वनी कुमार के माध्यम से एक मई 2025 को नितिन से बात हुई। तीन मई को दिल्ली पहुंचने पर नितिन व अमित से मुलाकात हुई। इसके बाद रामनगर लौटकर नितिन के खाते में 10 हजार रुपये भेजे और 19 जून को दिल्ली में 50 हजार रुपये नकद दिए। रमन के खाते में यूपीआइ से होटल बुकिंग के लिए भी रकम दी गई।

25 जून 2025 को दुबई पहुंचे तो होटल बुकिंग फर्जी मिली। नितिन के एजेंट सेराजुद्दीन ने उन्हें लेबर कैंप में रखा और पासपोर्ट अपने पास रख लिया। पांच जुलाई तक वर्क वीजा नहीं मिला। छह जुलाई को दुबई से दिल्ली और सात जुलाई को वाराणसी लौटे। रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। रामनगर थाने और 11 जुलाई को पुलिस आयुक्त को शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर अदालत पहुंचे।