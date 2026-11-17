जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर के छावनी क्षेत्र में 25 दिनों तक दहशत फैलाने वाला तेंदुए को वन विभाग ने आखिरकार पकड़ लिया। पुराने चर्च के पास बंगला नंबर 61 परिसर में लगाए गए पिंजरे में वह रविवार देर रात करीब एक बजे कैद हो गया। मगर तेंदुआ पड़ोसी ज‍िले में ही छोड़ द‍िया गया है, जहां से उसका लौट आना भी संभव है।

प्रभागीय वनाधिकारी निधि चौहान ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए तीन स्थानों पर बकरी के साथ लोहे के पिंजरे लगाए गए थे। वन कर्मियों की टीमें दिन-रात निगरानी कर रही थीं। तेंदुए को चंदौली में चकिया के जंगल में छोड़ दिया गया है। वहीं पर पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश से पकड़े गए तेंदुए काफी समस से छोड़े जा रहे हैं माना जा रहा है क‍ि यह भी वहीं से आया हुआ हो सकता है।

22 अक्टूबर की रात सेंट मेरीज स्कूल के सुरक्षाकर्मी राजेंद्र कुमार ने कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर परिसर में जाकर देखा तो तेंदुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस और वन विभाग की टीम ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो तेंदुआ परिसर में टहलता दिखाई दिया।

प्रभागीय वनाधिकारी निधि चौहान ने निरीक्षण के बाद तीन टीमें गठित कर तलाश शुरू कराई। तेंदुए के पदचिह्नों की पहचान के लिए गोरखपुर से वन विभाग की टीम बुलाई गई। छावनी परिषद ने ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कराई, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। इस बीच 39 जीटीसी और छोटी कटिंग मेमोरियल में भी तेंदुए के दिखाई देने की सूचना मिली।