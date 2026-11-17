जागरण संवाददाता (बड़ागांव) वाराणसी। जिले में इस बार धान खरीद का कुल लक्ष्य 40 हजार एमटी का मिला है। वही धान खरीद के लिए इस बार जिले में कुल 39 धान क्रय केन्द्र खोला गया है। सरकार द्वारा धान खरीद के लिए एक नवम्बर से सभी केन्द्र खोलने का आदेश दिया है।

जिले में अब तक धान खरीद के लिए कुल 805 किसान आन लाइन आवेदन कर चुके हैं, जिसके साक्षेप में अब तक कुल 490 किसानों के आवेदन का सत्यापन भी हो चुका है। वही बड़ागांव विकास खण्ड में किसानों के धान खरीद के लिए कुल छह धान क्रय केंद्र खोला गया है। वही आज से बड़ागांव ब्लाक में धान खरीद का शुभारंभ हो गया।

धान खरीद केंद्र बेलवा में पहले दिन 23 क्विंटल धान की खरीद जनक पट्टी निवासी किसान धमेंद्र सिंह ने किया। वही दूसरे धान खरीद केंद्र बगिया पर आज देवचनपुर गांव निवासी किसान अनुज सिंह द्वारा 51 क्विंटल धान की खरीद हुआ है। वही धान खरीद के पहले दिन कुल दो किसानों से 74 क्विंटल धान की खरीद हुआ है।