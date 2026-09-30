वाराणसी के कोइराजपुर में आकर थम गया 308 पहियों वाला 'महाट्रक', देखने वालों की उमड़ा हुजूम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ओडिशा के पारदीप बंदरगाह से बलरामपुर चीनी मिल के लिए 200 टन से भी ज्यादा वजनी वेसल वैक्यूम बायलर लेकर चला 308 पहिये वाला ट्रेलर आज सुबह डाफी टोल प्लाजा से आगे के लिए चलते हुए मोहनसराय, राजातालाब, रखैना से रिंगरोड होते हुए उक्त 308 पहिये वाला ट्रेलर शाम लगभग साढ़े छह बजे बड़ागांव थाना क्षेत्र के कोइराजपुर रिंगरोड अंडरपास के पास आकर आज की यात्रा को चालक दल ने विराम किया।