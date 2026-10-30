वाराणसी के अमूल प्लांट में किसानों ने देखा बीबीबीआरसी लोकार्पण और पीएम के संबोधन का सीधा प्रसारण

जागरण संवाददाता (पिंडरा) वाराणसी। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत बोवाइन ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर (बीबीबीआरसी) के लोकार्पण समारोह का शुक्रवार को करखियाव स्थित अमूल प्लांट में सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान क्षेत्र के ढाई हजार से अधिक किसान और पशुपालक मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के हस्तांतरण का सीधा प्रसारण भी देखा।

कार्यक्रम में किसानों को बीबीबीआरसी की उपयोगिता और पशुपालन क्षेत्र में इसकी भूमिका की जानकारी दी गई। बताया गया कि आधुनिक ब्रीडिंग तकनीक से उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले उन्नत नस्ल के पशु तैयार करने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन की लागत कम करने में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की नस्ल सुधारने का अवसर मिलेगा।

इस मौके पर प्रधानमंत्री के विज्ञान एवं तकनीक के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के विजन और बनास डेयरी के चेयरमैन शंकरभाई चौधरी के बेहतर नस्ल, अधिक दूध और अधिक किसान आय के संकल्प की जानकारी दी गई। किसानों को आधुनिक पशुपालन और नई डेयरी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।