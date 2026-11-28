जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी तमिल संगमम-5.0 में भाग लेने आए तमिलनाडु के 250 छात्रों ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन-पूजन किए। वैदिक मंत्रोच्चार, डमरू वादन और पुष्पवर्षा के बीच छात्रों का पारंपरिक स्वागत किया गया। बाबा के दर्शन के बाद छात्रों ने एक स्वर में हर-हर महादेव और जय गंगा मैया के जयकारे लगाए। इससे पूरा धाम शिवमय हो उठा।

मंदिर प्रशासन की ओर से तमिलनाडु से आए अतिथियों का अभिनंदन किया गया। सभी छात्रों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्यम मिश्रा भी मौजूद रहे। दर्शन-पूजन के बाद छात्रों ने भव्य काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भ्रमण किया। मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास, स्थापत्य कला, धार्मिक महत्ता और इसके पुराने स्वरूप की जानकारी दी गई। साथ ही मंदिर के वर्तमान स्वरूप और कॉरिडोर के विकास से भी परिचित कराया गया। इसके बाद सभी अतिथियों ने मंदिर प्रशासन की ओर से संचालित अन्नक्षेत्र में भोजन किया।

इस दौरान के. वेंकट रमन घनपाठी ने बताया कि दक्षिण भारत से आने वाले अतिथियों को काशी के मंदिरों, सभ्यता और धार्मिक परंपराओं से परिचित कराने का दायित्व उन्हें सौंपा गया है। छात्रों को मंदिर के इतिहास और उसके बदलते स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया गया।