वाराणसी में ड्रम में छिपाकर रखे 23 किलो प्रतिबंधित मांझे को किया बरामद, महिला हिरासत में

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जानलेवा प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ अभियान चलाते हुए शिवपुर थाना के कांशीराम पुलिस चौकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बुधवार की देर शाम थाना क्षेत्र के पुराने कांशीराम आवास स्थित एक कमरे में छापेमारी करते हुए ड्रम में छिपाकर रखे करीब 23 किलो चाइनीज मांझा को बरामद करते हुए एक महिला को हिरासत में ले लिया।

थाना प्रभारी शिवपुर अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि कांशीराम पुलिस चौकी इंचार्ज अंबरीश दुबे को सूचना मिली की कांशीराम आवास के एक कमरे में एक महिला द्वारा अवैध रूप से प्रतिबंध चाइनीज मांझा की बिक्री की जा रही है। पकड़ी गई महिला 40 वर्षीय रेखा देवी बताई जा रही है। पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है।

आरोपित महिला ने बताया कि गोलगड्डा क्षेत्र से एक मुस्लिम व्यक्ति मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित मांझा लेकर आया तो उन्होंने थोड़े पैसे की लालच में 350 प्रति परेता कीमत के हिसाब से ले लिया जिसे वह ₹400 के ददम से बेचने की तैयारी में जुटी थी।