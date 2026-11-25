जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली पर गंगा के घाटों को रोशन करने वाले 21 लाख जले मिट्टी के दीप अब पुनर्चक्रण के काम आएंगे। आयोजन के बाद इन दीपों को गंगा में प्रवाहित करने या सामान्य कचरे में फेंकने के बजाय रामना स्थित कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडी) प्लांट भेजा गया है। यहां इनका प्रसंस्करण कर निर्माण सामग्री बनाने में उपयोग किया जाएगा।

250 से अधिक कर्मचारियों ने रातभर अभियान चलाकर घाटों की सीढ़ियों और किनारों से जले दीपक और उनसे जुड़े अवशेष एकत्र किए। गंगा के इस पार और दूसरी ओर रेती पर बीटवार ग्रिड बनाकर सफाई कराई गई। बुधवार सुबह तक 84 घाटों से दीपों का उठान पूरा कर लिया गया। इससे घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सामान्य आवागमन बना रहा।



200 टन प्रतिदिन है प्लांट की क्षमता

रामना स्थित कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडी) प्लांट की प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता है। यहां जले मिट्टी के दीपों को पीसकर निर्माण सामग्री तैयार करने में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अपशिष्ट का पुनर्चक्रण संभव होगा।



गंगा में जाने से जलीय जीवों को नुकसान

दीपकों के साथ बची बाती, तेल और अन्य पूजन सामग्री नदी में पहुंचने से ठोस कचरा बढ़ता है। तेल और दूसरे अवशेष पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। इससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों के भोजन तथा प्राकृतिक आवास पर असर पड़ सकता है। दीपों को अलग एकत्र कर निस्तारण करने से इस तरह के कचरे को गंगा में जाने से रोका जा सकता है।