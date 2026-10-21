जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय वायुसेना एरियल डिस्प्ले के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय चिकित्सकीय संस्थानों में 165 बेड आरक्षित कर दिए हैं। इनमें 135 आकस्मिक, 20 आईसीयू और 10 एचडीयू बेड शामिल हैं।

बुधवार को सीएमओ डा. एनपी सिंह ने कंट्रोल रूम सिगरा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायज लिया।

बतायाकी 22, 24 और 25 अक्टूबर को मुख्य कार्यक्रम प्रस्तावित है। 26 अक्टूबर तक व्यवस्था को रिजर्व रखा गया है। राजकीय अस्पतालों में कुल 165 बेड के अलावा निजी चिकित्सकीय संस्थानों में भी 130 बेड आरक्षित किए गए हैं। इनमें 100 आकस्मिक और 30 आईसीयू बेड शामिल हैं। इस तरह दोनों क्षेत्रों में मिलाकर करीब 300 बेड आपात सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे।

जनपद वाराणसी में छह और चंदौली में सात राजकीय चिकित्सालय चिह्नित किए गए हैं। निजी अस्पतालों की संख्या 17 है। घाटों पर आठ अस्थाई चिकित्सालय भी स्थापित हो चुके हैं। कार्यक्रम के लिए 57 चिकित्सकीय टीमें गठित की गई हैं। एंबुलेंस व्यवस्था भी मजबूत है। कुल 78 एंबुलेंस तैनात रहेंगी।