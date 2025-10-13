कैमरे के सामने जिस युवक को पीटा, उसी को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल

संवाद सगयोगी, पुरवा। कैमरे के सामने जिस युवक को सरेराह पीटा गया, पुलिस ने एक आरोपित के साथ उल्टे उसे ही जेल भेज दिया। मुकदमा लिखने के लिए आधार कार्ड देने के बहाने उसे कोतवाली बुलाकर बैठा लिया गया। पीड़ित के स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने आरोपितों से सांठगांठ कर बेटे पर ही कार्रवाई कर दी। उन्होंने एसपी से शिकायत करने की बात कही है। कस्बे के मुहल्ला दलीगढ़ी निवासी आदर्श सोनी नौ अक्टूबर की रात लगभग आठ बजे बाइक से पेट्रोल लेने पंप पर जा रहा था। मुहल्ला शीतलगंज के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और गाली गलौज शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आदर्श के पिता अनुराग के अनुसार बेटे के उसके विरोध करने पर सभी ने उससे मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो उक्त युवक भाग निकले। मारपीट का मामला पास की दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गया। किसी ने मारपीट का फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। आदर्श ने पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस ने आरोपित पक्ष से विशाल के अलावा पीड़ित आदर्श को भी हिरासत में ले लिया।

एसडीएम न्यायालय में किया पेश दोनो का शांति भंग में चालान कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया। यहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पीड़ित आदर्श के पिता अनुराग सोनी ने बताया कि बेटे द्वारा दी गई तहरीर में अनुज व सगुन समेत अन्य अज्ञात के नाम थे। इसके बाद भी पुलिस ने मुख्य आरोपित अनुज की जगह पर उसके भाई विशाल को जेल भेज दिया। उसने विशाल की कोई शिकायत नहीं की थी।