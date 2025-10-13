Language
    कैमरे के सामने जिस युवक को पीटा, उसी को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल

    By Mohit Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    एक वायरल वीडियो में एक युवक को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस ने पीटने वालों को पकड़ने की बजाय, पीटने वाले युवक को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि युवक ने पहले झगड़ा शुरू किया था। स्थानीय लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    संवाद सगयोगी, पुरवा। कैमरे के सामने जिस युवक को सरेराह पीटा गया, पुलिस ने एक आरोपित के साथ उल्टे उसे ही जेल भेज दिया। मुकदमा लिखने के लिए आधार कार्ड देने के बहाने उसे कोतवाली बुलाकर बैठा लिया गया। पीड़ित के स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने आरोपितों से सांठगांठ कर बेटे पर ही कार्रवाई कर दी। उन्होंने एसपी से शिकायत करने की बात कही है। कस्बे के मुहल्ला दलीगढ़ी निवासी आदर्श सोनी नौ अक्टूबर की रात लगभग आठ बजे बाइक से पेट्रोल लेने पंप पर जा रहा था। मुहल्ला शीतलगंज के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और गाली गलौज शुरू कर दी।

    आदर्श के पिता अनुराग के अनुसार बेटे के उसके विरोध करने पर सभी ने उससे मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो उक्त युवक भाग निकले। मारपीट का मामला पास की दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गया। किसी ने मारपीट का फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। आदर्श ने पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस ने आरोपित पक्ष से विशाल के अलावा पीड़ित आदर्श को भी हिरासत में ले लिया।

    एसडीएम न्यायालय में किया पेश

    दोनो का शांति भंग में चालान कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया। यहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पीड़ित आदर्श के पिता अनुराग सोनी ने बताया कि बेटे द्वारा दी गई तहरीर में अनुज व सगुन समेत अन्य अज्ञात के नाम थे। इसके बाद भी पुलिस ने मुख्य आरोपित अनुज की जगह पर उसके भाई विशाल को जेल भेज दिया। उसने विशाल की कोई शिकायत नहीं की थी।

    बेटे आदर्श को आधार कार्ड देने के बहाने थाने बुलाया गया था। जहां उसे बैठा लिया गया और बाद में जेल भेज दिया गया। पिता अनुराग ने एसपी से शिकायत करने की बात कही है। कोतवाल अमरनाथ यादव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर तीन ज्ञात व एक अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं सीओ तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।