उन्नाव में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान हादसा, जनरेटर के साफ्ट में फंसकर महिला के बाल खाल समेत उखड़े

शुक्लागंज (उन्नाव)। नवीन गंगापुल पर कानपुर गोलाघाट जा रही गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान चल रहे जनरेटर के पास नाचते समय एक महिला के बाल जनरेटर में फंसकर सिर की खाल समेत समेत उखड़ गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना रविवार शाम लगभग साढ़े चार बजे हुई। घटना से नवीन गंगापुल पर लोगों की भीड़ लग गई।

पुल पर जाम लग गया। महिला को उपचार के लिए कानपुर के लाला लाजपतराय अस्पताल ले जाया गया है। गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा शुक्लागंज के प्रेमनगर मुहल्ले से कानपुर कैंट गोलाघाट जा रही थी। बालूघाट चौकी इंचार्ज अरुण त्रिपाठी ने बताया कि घायल महिला मोना सोनकर पत्नी बच्चा सोनकर गांधीनगर शुक्लागंज की रहने वाली है।

वह गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा के साथ चल रही थी। रास्ते में नवीन गंगापुल पर नाचने के दौरान उसके बाल जनरेटर की साफ्ट में फंसकर खाल समेत उखड़ गए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कानपुर के लाला लाजपतराय अस्पताल ले जाया गया है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि महिला को एलएलआर हास्पिटल से लखनऊ रेफर कर दिया गया है।