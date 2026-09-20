15 KM और लंबा बनेगा उन्नाव का दोस्ती नगर बाईपास; कानपुर, दिल्ली और लखनऊ का सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ नेशनल हाईवे, उन्नाव-हरदोई स्टेट हाइवे के भारी वाहनाें को उन्नाव शहर के बाहर-बाहर निकालने के लिए आठ माह पहले बनकर संचालित हुए दोस्ती नगर बाइपास का सफर अब लंबा होगा। यह बाईपास अब 15 किमी और बढ़ाया जाएगा। जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने सर्वे शुरू करा दिया है।

सर्वे में इंजीनियरों द्वारा मार्ग का एलाइनमेंट तय करके मार्ग की लंबाई बढ़ाने का खाका तैयार किया जा चुका है। मौजूदा समय यह बाईपास 9.5 किमी लंबा है और दही तिराहे से दोस्ती नगर अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र के पास तक है। यहां से दोस्तीनगर बाईपास आगे बढ़ाकर ट्रांसगंगा सिटी के पास गंगा बैराज में जोड़ा जाएगा।

जिससे उक्त नेशनल हाईवे, स्टेट हाइवे का यातायात ट्रांसगंगा पहुंचकर यहां पर जल्द बनने जा रहे 799 करोड़ की लागत से 4.2 किमी लंबा फोर-लेन पुल से होकर कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली आदि स्थानों पर जा सकेगा। इसी प्रकार इन मार्गों का यातायात लखनऊ, हरदोई, आदि क्षेत्रों का आसानी से जा सकेगा।