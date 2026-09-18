Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

उन्नाव में प्रेम प्रसंग का दुखद अंत; फंदे पर लटक प्रेमिका ने दी जान, खबर मिलते ही प्रेमी ने भी निगला कीटनाशक

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 18 Sep 2026 02:53 PM (IST)

उन्नाव के बीघापुर में एक 18 वर्षीय युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी, जिसके बाद उसके प्रेमी ने ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. उन्नाव के बीघापुर में युवती ने फंदे से जान दी

  2. प्रेमिका की मौत के बाद प्रेमी ने कीटनाशक निगला

  3. ग्रामीणों में प्रेम प्रसंग की चर्चा, पुलिस जांच जारी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। बीघापुर क्षेत्र में शुक्रवार को 18 वर्षीय युवती ने फंदे से लटक कर जान दे दी। इस पर गांव के ही उसके प्रेमी ने भी कीटनाशक निगल लिया।

हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे 100 बेड अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उसका उपचार चल रहा है। ग्रामीणों में चर्चा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और युवती की मौत की जानकारी मिलने के बाद युवक ने यह कदम उठाया। हालांकि इस संबंध में दोनों परिवारों की ओर से किसी तरह की बात स्वीकार नहीं की गई है।

स्वजन ने घटना को लेकर प्रेम प्रसंग की कोई जानकारी व आरोप पुलिस के सामने नहीं रखा है। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अश्वनी मिश्रा ने बताया कि प्रेम प्रसंग से जुड़ी कोई बात उनके संज्ञान में नहीं आई है। न ही किसी परिवार ने इस संबंध में कोई आरोप लगाया है।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

यह भी पढ़ें- दवा कारोबारी हत्याकांड में पुलिस हैरान, आखिर कौन करवा रहा नौकर विशाल गौतम की जमानत? मां को सुब्रत पर आशंका