उन्नाव में प्रेम प्रसंग का दुखद अंत; फंदे पर लटक प्रेमिका ने दी जान, खबर मिलते ही प्रेमी ने भी निगला कीटनाशक
उन्नाव के बीघापुर में एक 18 वर्षीय युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी, जिसके बाद उसके प्रेमी ने ...और पढ़ें
HighLights
उन्नाव के बीघापुर में युवती ने फंदे से जान दी
प्रेमिका की मौत के बाद प्रेमी ने कीटनाशक निगला
ग्रामीणों में प्रेम प्रसंग की चर्चा, पुलिस जांच जारी
जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। बीघापुर क्षेत्र में शुक्रवार को 18 वर्षीय युवती ने फंदे से लटक कर जान दे दी। इस पर गांव के ही उसके प्रेमी ने भी कीटनाशक निगल लिया।
हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे 100 बेड अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उसका उपचार चल रहा है। ग्रामीणों में चर्चा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और युवती की मौत की जानकारी मिलने के बाद युवक ने यह कदम उठाया। हालांकि इस संबंध में दोनों परिवारों की ओर से किसी तरह की बात स्वीकार नहीं की गई है।
स्वजन ने घटना को लेकर प्रेम प्रसंग की कोई जानकारी व आरोप पुलिस के सामने नहीं रखा है। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अश्वनी मिश्रा ने बताया कि प्रेम प्रसंग से जुड़ी कोई बात उनके संज्ञान में नहीं आई है। न ही किसी परिवार ने इस संबंध में कोई आरोप लगाया है।
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