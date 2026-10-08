उन्नाव में मशाल की आग से भाजपा विधायक व कार्यकर्ता झुलसे, राज्यमंत्री की जली साड़ी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को निकाली गई सेवा ज्योति यात्रा के दौरान श्रीरामलीला मैदान के पास धक्कामुक्की के दौरान मशाल का जलता ईंधन नीचे गिरने से चपेट में आकर मोहान से भाजपा विधायक बृजेश रावत और भाजपा कार्यकर्ता मिलन पांडेय के हाथ झुलस गए। इसी दौरान गांधी नगर तिराहे पर मशाल की चिंगारी से सूखी घास में आग लगने से जिले की प्रभारी मंत्री व उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी की साड़ी में आग लग गई।

भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने प्रभारी मंत्री की साड़ी में आग लगने की घटना से इनकार करते हुए कहा कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। झुलसे विधायक और कार्यकर्ता को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भर्ती कर लिया गया।