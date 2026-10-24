उन्नाव में शराब के पैसे देने से मना करने पर बेटे ने 60 वर्षीय मां पर बरसाए डंडे, ग्रामीणों ने पहुंचाया सीएचसी

संवाद सूत्र, सफीपुर। क्षेत्र के कुशैला गांव के मजरे बाकर खेड़ा में शराब पीने के लिए रुपये देने से मना करने पर बेटे ने अपनी मां को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने महिला को सीएचसी सफीपुर में भर्ती कराया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है।

क्षेत्र की 60 वर्षीय मीना, पत्नी शिवगोपाल, ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका पुत्र सचिन शराब पीने का आदी है। वह आए दिन शराब खरीदने के लिए रुपये मांगता है और रुपये नहीं मिलने पर घर-गृहस्थी का सामान भी बेच देता है। आरोप है कि गुरुवार को सचिन ने फिर रुपये मांगे। मीना के मना करने पर वह गुस्से में आ गया और लाठी-डंडों से उनकी पिटाई कर दी।