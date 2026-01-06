उन्नाव रेप केस में साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कुलदीप सेंगर के साथ अब तक अन्याय हुआ

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव रेप केस में लगातार समर्थन जुटना शुरू हो गया है। अब उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिलने में देरी हुई। बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में सोमवार दोपहर को रायबरेली जनपद के करणी सेना के लोग वाहनों से गांव माखी जा रहे थे। सेना के लोगों ने राहुल गांधी एवं पीड़िता का जमकर विरोध किया था।

सांसद डा. सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह के मामले में लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि अब तक कुलदीप के साथ अन्याय होता रहा। बहुत देर से न्यायालय ने न्याय किया। उस न्याय का सम्मान करना था। लेकिन उस पर सवाल उठाए गए। इस पर क्या कह सकता हूं। राजनीति के कारण इसे तूल दिया जा रहा है।