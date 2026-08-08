Traffic Diversion: कांवड़ यात्रा के लिए लखनऊ-कानपुर हाईवे पर 2 दिन रूट डायवर्जन, रामादेवी से मोड़े जाएंगे भारी वाहन

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से शनिवार शाम से भारी वाहनों का रूट डायवर्जन शुरू किया गया है। सोमवार रात आठ बजे तक इन वाहनों को सीधे लखनऊ नहीं जाने दिया जाएगा। अधिकांश भारी वाहन कानपुर के रामादेवी से फतेहपुर की ओर मोड़े जाएंगे।

इसके बाद भी यदि कोई भारी वाहन अंदर घुसता है तो उसे गदनखेड़ा चौराहा से लालगंज की ओर व दही तिराहा से पुरवा-मोहनलालगंज की ओर डायवर्ट किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से डीएम घनश्याम मीना व एसपी जयप्रकाश सिंह ने डायवर्जन प्वाइंट का निरीक्षण कर तैनात पुलिस बल को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

एसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि कानपुर-लखनऊ हाईवे से जाने वाले कांवड़ियों को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए गंगाघाट, सदर कोतवाली, अचलगंज दही, अजगैन व सोहरामऊ थानों की पुलिस को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा सफीपुर के परियर घाट, बारासगवर के बक्सर गंगा घाट, बांगरमऊ के नानामऊ घाट व शुक्लागंज के गंगाघाट में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है।

मार्गों पर जाम की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया है। वहीं सावन माह के दूसरे सोमवार को बांगरमऊ के बोधेश्वर और हरदोई जिले के सुनासीर नाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रृद्धालुओं के पहुंचने की संभावना पर पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है।

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