उन्नाव जिले के किसानों को भी मिलेगा MSP बढ़ोतरी का लाभ, सरकार ने गेहूं, सरसों और मसूर के दाम में की वृद्धि

जागरण संवाददाता, उन्नाव। केंद्र सरकार की ओर से रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की गई है। इससे जिले के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जिले में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं, 38 हजार हेक्टेयर में सरसों और 1106 हेक्टेयर में मसूर की खेती की जाती है।

ऐसे में इन तीनों प्रमुख रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। खासकर गेहूं और सरसों की खेती करने वाले किसानों को इसका अधिक लाभ मिलने की संभावना है। सरकार ने इस बार मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 390 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।

वहीं, गेहूं के एमएसपी में 25 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के समर्थन मूल्य में 413 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इससे किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में अपनी उपज बेचने पर अधिक कीमत मिल सकेगी।

जिले में रबी सीजन के दौरान गेहूं प्रमुख फसल है। हालांकि बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती होने के कारण समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी का भी किसानों की कुल आमदनी पर असर पड़ सकता है। वहीं, सरसों की खेती करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 413 रुपये की वृद्धि से राहत मिलने की उम्मीद है। सरसों का उपयोग खाद्य तेल बनाने में किया जाता है। ऐसे में इसका उचित मूल्य मिलने से किसानों को खेती की लागत निकालने में मदद मिल सकती है।