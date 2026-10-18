चलाएगा तलवार, अंगारे जैसी दहकेंगी आंखें... बेहद खास होगा इस बार उन्नाव का रावण

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दो दिन बाद 20 अक्टूबर दशहरा है। रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। दहन के लिए अधिकांश श्रीरामलील मैदानों पर पुतले बनाए जाए रहे हैं।

आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने रावण के पुतला बनाने वाले कारीगरों ऊंचाई बताती के साथ पुतलों आकर्षक पुतला बनाने का ऑर्डर दिया है। पुतलों को आकर्षक बनाने के लिए उनमें लाइटिंग की जा रही है। साथ ही आतिशबाजी लगाई जाएगी। कारीगरों ने बताया कि दहन के समय लाइटिंग काट दी जाएगी।

40 फीट ऊंचा होगा रावण का पुतला शहर के वृंदावन गार्डेन में चल रही श्रीरामलीला समिति के अध्यक्ष राकेश सिंह एडवोकेट ने बताया 31 फीट ऊंचा पुतला बनेगा। खासियत यह होगी पुतलों की आंखों में लगे लाल बल्ब अंगारे जैसे दिखेंगे। वह ढाल और तलवार भी चलाएगा। लाइटिंक कर साजवट की जाएगी। उसमें आतिशबाजी भी रहेगी।

बांगरमऊ के इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय परिसर में रावण का पुतला बना रहे कारीगर आकाश ने बताया कि लगभग 40 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जाएगा। जिसमें कई तरह की झालर भी लगाई जाएंगी। ताकि देखने में रावण का पुतला आकर्षक लगे। इसी के साथ ही पुतले के अंदर आतशबाजी भी लगाई गई है।