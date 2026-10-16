कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 17 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।
आज की ओपीडी सूची
कानपुर ओपीडी (शनिवार)
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला
|डा. मो. काजी साकिब
|मेडिसिन विभाग
|डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
|त्वचा रोग विभाग
|डा. युगल राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग विभाग
|डा. नम्रता पटेल
|हड्डी रोग विभाग
|डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
|न्यूरोलाजी
|डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी
|डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
|यूरोलाजी
|डा. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलाजी
|डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
|पेन मेडिसिन
|डा. चंद्रशेखर
|फिजिशियन
|डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
|सर्जन
|डा. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डा. अपूर्वा
|नेत्र रोग
|डा. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सहगल
|मनोरोग
|डा. आरती
|मेडिसिन विभाग
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|कार्डियक सर्जरी
|डा. नीरज प्रकाश
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
|कमरा 07 (त्वचा)
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा 08 (हड्डी)
|डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
|कमरा 101 (सर्जरी)
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा 102 (फिजीशियन)
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा 114 (जनरल)
|डा. मोहित
|कमरा 115 (ईएनटी)
|डा. विकास यादव
|कमरा 116 (दंत रोग)
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा 120 (नेत्र रोग)
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा 126 (बाल रोग)
|डा. आशुतोष निरंजन
|जनरल सर्जन
|डा. रोहित तिवारी
|फिजीशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. अंकिता वर्मा
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. मेघा सक्सेना
|ह्रदय रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज पांडेय
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. श्रेय खंडूजा, डा. मोनिका कटियार
|नाक, कान और गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय
|पेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया, डा. विकास सचान
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सुनीता
हेल्पलाइन नंबर: • सीएमओ उन्नाव: 8005192700
• सीएमएस पुरुष अस्पताल: 8005192800
• सीएमएस महिला अस्पताल: 8318233993
|मनोरोग विभाग
|प्रेमदास व अंकिता गुप्ता (काउंसलर)
|नाक, कान, गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डा. डीके राय
हेल्पलाइन: सीएमएस - 9648537714
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|जरनल सर्जन
|डा. संतोष
|जरनल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आदर्श
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|चर्म रोग विशेषज्ञ
|डा. सोनम सचान
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
शिकायत/जानकारी नंबर: 9506502480
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी
|डा. विकास राजपूत (चेस्ट फिजिशियन)
|बालरोग विभाग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंतरोग विभाग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
|नाक, कान, गला
|डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
|जनरल सर्जरी
|डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
|स्त्री रोग
|डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
|नेत्र रोग
|डा. दीप्ती जोशी
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
|मनोरोग विभाग
|डा. धीरेंद्र कुमार
|बाल रोग ओपीडी
|डा. निशांत शर्मा
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन / जनरल सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार, डा. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी
|नाक कान गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग / मनोरोग
|डा. सुनीता सिंह (स्त्री रोग), डा. आलोक गुप्ता (मनोरोग)
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
|मेडिसन / सर्जरी
|डा. आकिव फारूकी (मेडिसिन), डा. संजय कुमार (सर्जरी)
|बालरोग / चर्मरोग
|डा. अनीता अग्रहरि (बाल रोग), डा. कुंदन चौहान (चर्म)
|अस्थि / ईएनटी
|डा. मनोज वर्मा (अस्थि), डा. जितेंद्र यादव (ईएनटी)
|नेत्र / मानसिक
|डा. आकाश श्रीवास्तव (नेत्र), डा. हिमांशु सिंह (मानसिक)
|टीबी चेस्ट / दंत
|डा. राजकमल सिंह (टीबी), डा. निधि गुप्ता (दंत)
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन / जनरल
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|नाक कान गला
|डा. राम नरेश राजपूत
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. एके मोहन
|स्त्री / दंत / गैर संचारी
|डा. श्वेता मिश्रा (स्त्री), डा. राजीव पाल (दंत), डा. भास्कर सिंह (NCD)
अस्पताल जानकारी: सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
|अस्थि रोग / सर्जरी
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी (अस्थि), डा. केपी सिंह (सर्जरी)
|बाल रोग / मेडिसिन
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल (बाल रोग), डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा (मेडिसिन)
|दंत / ईएनटी
|डा. गरिमा तिवारी (दंत), डा. बीपी सिंह (ईएनटी)
|नेत्र विभाग
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
संपर्क: सीएमएस जिला अस्पताल - 9415532973
|जनरल मेडिसिन / सर्जरी
|डा. कुलदीप (मेडिसिन), डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार (सर्जरी)
|अस्थि / प्रसूति रोग
|डा. प्रांशु शर्मा (अस्थि), डा. प्रीति राजपूत (स्त्री रोग)
|बाल / मनोरोग / दंत
|डा. कामिनी राजपूत (बाल), डा. आशीष कुमार (मनोरोग), डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन (दंत)
|नेत्र / ईएनटी / त्वचा / चेस्ट
|डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला (नेत्र), डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह (ईएनटी), डा. राघवेंद्र प्रताप (त्वचा), डा. सुनील कुमार निखर (टीबी)
संपर्क: सीएमएस मेडिकल कालेज - 9454369390
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विनोद कुमार
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|अन्य विभाग (दंत/ईएनटी/मनोरोग/हड्डी/सर्जन)
|उपलब्ध नहीं
|जनरल मेडिसिन / सर्जरी
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह (मेडिसिन), डा. इमरान अली (सर्जरी)
|अस्थि / बाल रोग
|डा. अंबर बरयानी (अस्थि), डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार (बाल रोग)
|प्रसूति / ईएनटी / मनोरोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी (प्रसूति), डा. नितिन कुमार (ईएनटी), डा. विवेक कुमार (मनोरोग)
|दंत / नेत्र / त्वचा
|डा. हर्षिता गौतम (दंत), डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा (नेत्र), डा. गौरव पालीवाल (त्वचा)
संपर्क: सीएमएस डा. दिलीप सिंह - 9415487268
|कक्ष 2 (हड्डी)
|डा. सूरज कुमार
|कक्ष 3, 4, 28 (फिजीशियन)
|डा. चितरंजन, डा. निकेतन सक्सेना, डा. भूपेश कुमार पपने
|कक्ष 12 (ईएनटी)
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|कक्ष 13 (बाल रोग)
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|कक्ष 19 (दंत रोग)
|डा. अरविंद
|कक्ष 20 (नेत्र रोग)
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|कक्ष 26 (सर्जन)
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|कक्ष 27 (मनोरोग)
|डा. स्वाति कटियार
|महिला विंग (कक्ष 2, 3)
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव (फिजीशियन), डा. आंचल, डा. निधि
संपर्क: सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी - 9454455303
विशेष सूचना: ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन संभव है।