उन्नाव में बाड़े में घुसा कुत्तों का झुंड, 20 भेड़ों को नोचकर मार डाला

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सफीपुर क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में शनिवार देर रात बाड़े में घुसे कुत्तों के झुंड ने भेड़ों पर हमला कर दिया। हमले में 20 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर घायल हैं। पशु चिकित्सालय की टीम ने घायल भेड़ों का उपचार किया। पांच दिन पूर्व भी इसी बाड़े में कुत्तों के हमले में 14 भेड़ों की मौत हो गई थी। लगातार हुए दो हमलों में 34 भेड़ों की मौत से पशुपालक बेहाल है।

मिर्जापुर निवासी दुर्गाप्रसाद ने बताया कि वह भेड़ पालन करता है। शनिवार रात भेड़ों को चारा खिलाकर वह घर चला गया। देर रात कुत्तों का झुंड बाड़े में घुस गया और भेड़ों पर हमला कर दिया। 20 भेड़ों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार गंभीर घायल हो गईं। पशुपालक ने एसडीएम और पशु चिकित्सालय को फोन कर घटना की जानकारी दी।

दुर्गाप्रसाद ने बताया कि पांच दिन पहले मंगलवार को भी बाड़े में घुसे कुत्तों ने हमला कर 14 भेड़ों को मार दिया था। दो घायल भेड़ों का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक भेड़ की अनुमानित कीमत करीब 15 हजार रुपये थी।