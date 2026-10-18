उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में भीषण आग, दमकल विभाग की लेटलतीफी में लाखों का सामान खाक

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कस्बे के हड़हा रोड स्थित कृष्णा कलेक्शन (कपड़ा की दुकान) में रविवार रात 9 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान बंद होने के कारण अंदर लगी आग की जानकारी समय रहते नहीं हो सकी। आसपास के लोगों ने दुकान के अंदर से तेज धुआं उठता देखा तो दुकान स्वामी शंभू गुप्ता को सूचना दी।

स्थानीय लोगों के अनुसार दमकल को पहुंचने में एक घंटा लग गया, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान के मालिक शंभू गुप्ता ने बताया कि रविवार देर शाम दुकान बंद कर वह घर जा चुके थे। इस दौरान आसपास की अधिकांश दुकानें भी बंद हो गई थीं। इसी बीच उनकी दुकान में अंदर से धुआं निकलने लगा।

आसपास के लोगों ने फोन कर इसकी जानकारी दी। जब वह मौके पर पहुंचे तो दुकान से आग की ऊंची लपटें निकल रही थी। शटर खोलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन शटर नहीं खुल सका। इस पर दमकल को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में करीब एक घंटे का समय लग गया।