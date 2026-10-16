उन्नाव में बड़ा हादसा, टूर से लौट रही कानपुर के गुरुनानक स्कूल के बच्चों से भरी बस में लगी आग, मची खलबली

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर के गुरुनानक स्कूल के बच्चों को लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क का टूर कराने के बाद लौट रही बस में शुक्रवार को सदर क्षेत्र के गदनखेड़ा बाईपास के पास आग लग गई। बस से आग की लपटें उठती देख चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

कानपुर के गुरुनानक स्कूल के बच्चे स्कूल के स्टाफ के साथ लखनऊ स्थित आनंदी वाटर पार्क घूमने गए थे। शुक्रवार को टूर समाप्त होने के बाद बस बच्चों को लेकर वापस कानपुर लौट रही थी। शाम सात बजे गदनखेड़ा बाईपास के पास बस में आग लग गई।

इस घटना से बच्चों और बस में मौजूद अन्य लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि सभी सुरक्षित हैं। आग बुझा दी गई है।