उन्नाव में गोबर से बिजली, सिंचाई और खाद का नया युग: 45 घन मीटर का बायोगैस प्लांट से रोशन होंगे घर

ब्रजेश शुक्ल, उन्नाव। गोशालाएं महज गोसंरक्षण का ही पर्याय नहीं बन रही हैं, बल्कि इनमें संरक्षित गोवंशियों के गोधन से तमाम योजनाएं बल पा रही है। इन योजनाओं से बड़े जनमानस को आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ जीवामृत जैसी जैविक खाद भी मिल रही है।

अब यही गोशालाएं व इनमें संरक्षित रोहिणी (गाय) गांव की बड़ी आबादी के लिए बिजली, सिंचाई व खेती आदि का प्रबंध भी कर रहे हैं। जनपद में यह व्यवस्था पूर्व में सिकंदरपुर सरोसी में बन चुके और अब नवाबगंज ब्लाक में बनने जा रहे बायोगैस प्लांट से पूरी होगी।

प्लांट लगाए जाने की तैयारी पूरी जिले में 45 घन मीटर का एक बड़ा बायोगैस प्लांट लगाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह प्लांट न सिर्फ आधा सैकड़ा परिवारों की बिजली आवश्यकता की पूर्ति करेगा, बल्कि क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर सिंचाई प्रबंध के लिए पांच हार्स पावर की मोटर से सिंचाई का प्रबंध भी करेगा।

इतना ही नहीं इस प्लांट में प्रयोग होने वाला गोबर 100 एकड़ भूमि पर जैविक खाद की व्यवस्था भी करेगा। यह सब संभव होगा सरकारी गोशालाओं में संरक्षित गोवंशियों के गोबर से। हसनगंज तहसील के ब्लाक नवाबगंज के अंतर्गत अमरेथा गांव में गोवर्धन वेस्ट टू वेल्थ योजना के तहत इस प्लांट को लगाए जाने के लिए मात्र 1500 वर्ग फीट में इस प्लांट को लगाए जाने के लिए मुख्य पशुचिकित्सा व पंचायतीराज विभाग काम शुरू कर चुका है।