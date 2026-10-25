चोरी बाइक से 56 लाख की लूट, चौकी प्रभारी निलंबित; जांच में जुटी एटा और उन्नाव पुलिस

जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिला अस्पताल से चोरी हुई बाइक की रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस ने लापरवाही की। अगले ही दिन इसी बाइक से बदमाशों ने एटा में सर्राफ और उसके भतीजे से करीब 56 लाख रुपये की नकदी व जेवर लूट लिए। मामला सामने आने पर एसपी जयप्रकाश सिंह ने शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय प्रार्थना पत्र अपने पास रखने के आरोप में जिला अस्पताल चौकी प्रभारी अंजनी सिंह को निलंबित कर दिया। उधर, एटा व उन्नाव की पुलिस टीम आरोपितों की तलाश कर रही है।

इंदिरा नगर निवासी निकेत चौधरी 21 अक्टूबर को जिला अस्पताल गए थे। उन्होंने अपनी अपाचे बाइक अस्पताल चौकी के पास खड़ी की और अंदर चले गए। इसी दौरान चोर चौकी के सामने से बाइक लेकर भाग निकला। निकेत ने चौकी पुलिस को इसकी जानकारी दी और प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की।

आरोप है कि पुलिस ने जांच के नाम पर उन्हें टरका दिया। अगले दिन 22 अक्टूबर की शाम आरोपितों ने इसी बाइक से एटा जिले के अलीगंज-अचरा रोड पर मां सरस्वती ज्वैलर्स के मालिक संजय यादव और उनके भतीजे को तमंचा दिखा नकदी-जेवर लूट लिए। सीसी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पुलिस को उन्नाव के पंजीकरण नंबर वाली बाइक से जाते आरोपित दिखे।