उन्नाव की भगवंतनगर विधानसभा की नौ सड़कें होंगी चकाचक, 11 करोड़ से अधिक का बजट मंजूर; टेंडर प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, उन्नाव। भगवंत नगर विधानसभा की छह लाख आबादी के लिए मुश्किल बने नौ जर्जर मार्गों का नवीनीकरण किया जाना तय हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने मार्गों का नवीन निर्माण करने के लिए टेंडर आफर कर दिए हैं। जो 27 अक्टूबर को खुलेंगे। फिलहाल यह मार्ग जर्जर अवस्था में हैं। जहां से गुजरने वाला यातायात मुश्किल से सफर पूरा कर रहा है।

जर्जर मार्गों के कारण अब तक क्षेत्र में जनता का आवागमन बेहद मुश्किलों में पूरा हो रहा है। यातायात के लिए यह मार्ग समस्या पैदा कर रहे हैं। मार्गों पर आए दिन वाहनों का खराब होना, टूटना तो एक तरफ राहगीर घायल होकर खामियाजा भुगत रहे हैं। इन मार्गों को बनवाए जाने के लिए लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे।

इसके बाद विभाग ने शासन को इन मार्गों के नवीन निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजकर बजट की मांग की थी, जिसके बाद विभाग को इन मार्गों के निर्माण के लिए 1138.55 लाख रुपये का बजट अवमुक्त कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता हरदयाल अहरिवार ने बताया कि बजट मिल चुका है, जल्द ही मार्गों पर नवीन कार्य शुरू हो जाएगा।