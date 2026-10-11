उन्नाव में 38 प्रधानों और 28 सचिवों से होगी 2.21 करोड़ की वसूली, सरकारी बजट का नहीं मिला ऑडिट रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, उन्नाव। नौ साल पहले की गई गलती को आरोपित फिर से दोहरा रहे हैं। पहली बार आडिट टीम को अभिलेख न देने व अब नोटिस का सात दिन में जवाब न दिए जाने पर जनपद के 38 प्रधान व 28 सचिवों से 2.21 करोड़ रुपये की वसूली लगभग पक्की हो गई है।

ग्राम पंचायत के विकास के लिए नौ साल पहले के कराए गए कार्यों के मूल अभिलेख ऑडिट जांच को नहीं दिए थे। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां और पंचायत ने कई बार रिमाइंडर दिए लेकिन इसके बाद भी अभिलेख नहीं मिले थे। इससे 2.21 करोड़ के विकास कार्यों का आडिट नहीं हो पाया था। जिससे इसकी रिपोर्ट शासन तक पहुंची थी।

अब शासन से तत्कालीन प्रधानों व सचिवों से बराबर की वसूली के आदेश जारी हुए हैं। शासन द्वारा पंचायतीराज विभाग को भेजे गए पत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 में खर्च की गई दो करोड़ 21 लाख 06 हजार 724 की धनराशि के अभिलेख न देने की जानकारी दी गई।

अभिलेख न दिए जाने से विकास कार्यों में खर्च बजट का ऑडिट नहीं हो सका था। इसके चलते प्रधानों व सचिवों से वसूली के आदेश दिए गए हैं। डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने बताया कि अंतिम मौका देते हुए नोटिस जारी करके अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।