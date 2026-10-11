उन्नाव में 38 प्रधानों और 28 सचिवों से होगी 2.21 करोड़ की वसूली, सरकारी बजट का नहीं मिला ऑडिट रिकॉर्ड
उन्नाव में नौ साल पुराने विकास कार्यों के ऑडिट रिकॉर्ड न देने पर 38 प्रधानों और 28 सचिवों से 2.21 करोड़ रुपये की वसूली होगी।
HighLights
उन्नाव में 38 प्रधानों, 28 सचिवों से वसूली।
2.21 करोड़ रुपये के ऑडिट रिकॉर्ड नहीं दिए।
नोटिस के बाद भी जवाब न मिलने पर कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। नौ साल पहले की गई गलती को आरोपित फिर से दोहरा रहे हैं। पहली बार आडिट टीम को अभिलेख न देने व अब नोटिस का सात दिन में जवाब न दिए जाने पर जनपद के 38 प्रधान व 28 सचिवों से 2.21 करोड़ रुपये की वसूली लगभग पक्की हो गई है।
ग्राम पंचायत के विकास के लिए नौ साल पहले के कराए गए कार्यों के मूल अभिलेख ऑडिट जांच को नहीं दिए थे। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां और पंचायत ने कई बार रिमाइंडर दिए लेकिन इसके बाद भी अभिलेख नहीं मिले थे। इससे 2.21 करोड़ के विकास कार्यों का आडिट नहीं हो पाया था। जिससे इसकी रिपोर्ट शासन तक पहुंची थी।
अब शासन से तत्कालीन प्रधानों व सचिवों से बराबर की वसूली के आदेश जारी हुए हैं। शासन द्वारा पंचायतीराज विभाग को भेजे गए पत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 में खर्च की गई दो करोड़ 21 लाख 06 हजार 724 की धनराशि के अभिलेख न देने की जानकारी दी गई।
अभिलेख न दिए जाने से विकास कार्यों में खर्च बजट का ऑडिट नहीं हो सका था। इसके चलते प्रधानों व सचिवों से वसूली के आदेश दिए गए हैं। डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने बताया कि अंतिम मौका देते हुए नोटिस जारी करके अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
हालांकि लगभग 10 दिन हो गए हैं अब तक एकाध को छोड़कर अन्य ने नोटिस का जवाब दिया है न ही अभिलेख। अभिलेख न देने पर प्रधान व सचिवों से बराबर की वसूली के लिए आरसी जारी होगी।
20 प्रमुख ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों से वसूली की धनराशि
|ब्लॉक
|पंचायत
|प्रधान
|सचिव
|वसूल की जाने वाली कुल धनराशि (₹)
|हसनगंज
|निजामपुर पचगहना
|कुसमा
|सुनीता पाल
|31,200
|हसनगंज
|मूसेपुर
|नन्हे लाल
|सुनील करकेटा
|9,94,830
|हसनगंज
|कुरौली
|सरोजनी
|आशीष यादव
|1,25,040
|हसनगंज
|सिघनापुर
|अवधेश
|सुनील करकेटा
|56,918
|हसनगंज
|आदमपुरभासी
|संतोष
|आशीष यादव
|18,97,113
|सफीपुर
|मऊ मंसूरपुर
|माधुरी देवी
|महेंद्र भूषण
|24,583
|सफीपुर
|जुझारूपुर
|रामखेलावन
|महेंद्र भूषण
|24,375
|असोहा
|बिलौरा
|सुरेश कुमार
|श्रीकांत
|2,92,700
|असोहा
|केवनी
|सुमेर
|श्रीकांत
|2,48,205
|असोहा
|मझरिया
|अकील
|श्रीकांत
|1,62,600
|असोहा
|समाधा
|राजकपूर
|सर्वेश वर्मा
|6,05,692
|सिकंदरपुर सरोसी
|पूरानिस्पंसारी
|बीबी सिंह
|राजीव लोचन
|1,15,520
|सिकंदपुर सरोसी
|अकबरपुर दबौली
|उमेश चंद्र
|राजीव लोचन
|1,35,440
|औरास
|अलीपुर मिचलौला
|सुरेश कुमार
|सुनील करकेटा
|24,99,134
|औरास
|अहमदपुर कासिमपुर
|हरिपाल
|विपिन कुमार
|8,28,139
|औरास
|हाजीपुर गोसा
|प्रदीप
|सीमा कश्यप
|13,32,271
|मियागंज
|कनिगांव
|माया देवी
|रुपेंद्र यादव
|21,44,809
|सिकंदपुर कर्ण
|रजवाखेड़ा
|लक्ष्मी
|अरुण व समीर
|35,37,118
|फतेहपुर चौरासी
|उद्साह
|निर्मला
|उदय प्रताप
|11,63,281
|नवाबगंज
|शाहपुर
|मुन्नी देवी
|बृजेश यादव
|1,07,802