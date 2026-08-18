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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे में खामी, 5 मीटर धंसी सड़क; पुल के बाद मिट्टी धंसने से मचा हड़कंप

By Brajesh Shukla Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 03:43 PM (IST)

उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर 5 मीटर सड़क धंस गई है, वहीं लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर भी 15 किमी तक सड़क धंसने और जलभराव की समस्या सामने आई है। लगातार ...और पढ़ें

गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव बशीरतगंज के निकट किमी 421 पर सड़क धंसने के बाद मरम्मत में जुटे कर्मचारी। जागरण

गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव बशीरतगंज के निकट किमी 421 पर सड़क धंसने के बाद मरम्मत में जुटे कर्मचारी। जागरण

HighLights

  1. गंगा एक्सप्रेसवे पर बशीरतगंज के पास 5 मीटर सड़क धंसी।

  2. लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर 15 किमी तक सड़क में दरारें।

  3. निर्माण गुणवत्ता पर सवाल, यात्रियों की सुरक्षा खतरे में।

जागरण संवाददाता, उन्नाव। गंगा एक्सप्रेसवे पर लगातार निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले किमी 422 पर पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट में दरार के बाद ओवरलैपिंग की गई थी। अब किमी 421 पर बशीरतगंज गांव के पास ढलान की मिट्टी धंसने से करीब पांच मीटर सड़क बैठ गई।

सदर तहसील क्षेत्र के बिछिया ब्लाक अंतर्गत दही क्षेत्र में गांव बशीरतगंज के पास गंगा एक्सप्रेसवे किमी 421 पर पांच मीटर तक सोमवार को धंस गया। इससे पहले रविवार को गांव सरांय कटियान के पास किमी 422 पर गंगा एक्सप्रेसवे के नहर पुल का एक्सपेंशन ज्वाइंट फट गया था। पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट के किनारे-किनारे आई दरार को पाटने के लिए निर्माण एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस पूरे स्थान पर 100 मीटर तक डामर की नई परत बिछाकर ओवर लैपिंग की थी।

अब निर्माण एजेंसी बशीरतगंज गांव के पास आई सड़क धंसने की समस्या को दूर करने के लिए जुट गई है। सड़क धंसने की समस्या इस स्थान के किनारे की ढलान की मिट्टी धंसने से आई है। मार्ग धंसने के स्थान पर शुरू हुई मरम्मत के साथ किनारे धंसी मिट्टी को भी भराया जा रहा है। बांगरमऊ क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे की सोमवार को उन्नाव जिले की सीमा से लेकर माखी क्षेत्र के पास तक पड़ताल की गई।

बांगरमऊ क्षेत्र में गांव हरईपुर के पास व अन्य आगे कुछ स्थानों पर टायर के निशान जैसे प्रतीत होने से मार्ग दब गया है। जबकि, अनेक स्थानों पर रोड के किनारे पानी के बहाव वाले स्थान पर मिट्टी की कटान होती दिख रही है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण एजेंसी के कर्मचारी मिट्टी कटान वाले स्थानों पर समस्या को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जबकि, जहां मार्ग दबने की स्थिति बनी है। वहां पर फिलहाल कोई मरम्मत जैसा काम नहीं किया जा रहा है।

गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हेड आरके मिश्र ने बताया कि प्रायः एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पहली बरसात में कहीं-कहीं थोड़ी बहुत समस्या सामने आती है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर मिट्टी की भराई की जाती है और बारिश के दौरान मिट्टी के बैठने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि मौके पर मौजूद तकनीकी टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तत्काल सुधार कार्य में जुट जाती हैं, ताकि आवागमन बाधित न हो।

गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक और निर्धारित मानकों का प्रयोग किया गया है। दक्ष तकनीकी टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और आवश्यकता के अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिससे निर्बाध आवागमन जारी है।

Expressway Sinks

इधर, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर 15 किमी सड़क धंसी, भरा पानी

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर सोमवार को बारिश के बीच एक्सप्रेसवे निर्माण की एक और बड़ी खामी सामने आई। उन्नाव से लखनऊ जाने वाली लेन में करीब 15 किलोमीटर तक सड़क का एक हिस्सा कई जगह धंस गया है। मोइद्दीनपुर गांव के पास किमी 70.1 से पड़री के झब्बा खेड़ा गांव के पास किमी 55.2 तक सड़क धंसने से करीब तीन मीटर चौड़ी नाली जैसी स्थिति बन गई है। बारिश का पानी इसमें भर जाने से वाहन सवारों के लिए खतरा बढ़ गया है। वाहनों के पहिए पानी में पड़ते ही दूर तक पानी की बौछारें उठ रही हैं।

उन्नाव से लखनऊ मार्ग पर किमी 70.1 से किमी 55.2 तक 100 किमी गति वाली आखिरी लेन दबी

नेवरना गांव के पास किमी 62.7 से 62.9 तक करीब 200 मीटर सड़क पर बारिश का पानी भरा है। जलभराव के कारण कई जगह सड़क की बजरी और गिट्टी दिखाई दे रही है। कोरारी कला गांव के पास किमी 71.8 पर तीन दिन पहले करीब 30 मीटर धंसी सड़क की पैचिंग की गई थी। पैचिंग सड़क की सतह से ऊंची होने के कारण यहां से गुजरते समय वाहन उछल रहे हैं। कोरारी गांव के पास किमी 64.1 पर सड़क के नीचे बरसाती पानी जाने से करीब 10 मीटर हिस्से का डामर फूलकर उखड़ने लगा है। यह स्थान उस हिस्से से करीब 50 मीटर पहले है, जहां 26 और 29 जुलाई को करीब 200 मीटर सड़क धंस गई थी। उस हिस्से को एनएचएआइ और निर्माण एजेंसी ने तीन फीट गहराई तक खोदकर दोबारा बनाया था। लखनऊ से उन्नाव जाने वाली लेन पर भी कोरारी खुर्द के पास किमी 70.2 और पाठकपुर तौरा के बीच किमी 61.8 पर की गई पैचिंग सड़क से ऊंची है। इससे वाहनों को झटका लग रहा है।

खामियों में हवा-हवाई हुआ रफ्तार व सुगम यातायात का दावा

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे संचालित होने से पहले तक वाहन सवारों के लिए जहां इस पर निर्धारित गति व अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए रोमांच व उत्सुकता का कारण बना था। वहीं मार्ग संचालन के बाद इसकी दुर्गति अब उन्हीं वाहन सवारों को भयभीत कर रही है। साथ ही 4200 करोड़ रुपये खर्च बजट को भी वाहन सवार बेमकसद मान रहे हैं। वाहन सवारों का कहना है कि इसको बनाने व बनवाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक्सप्रेसवे पर लगातार 34वें दिन भी नई खामियों के आने का सिलसिला जारी रहा।

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