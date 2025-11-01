लखनऊ-कानपुर हाईवे पर खतरनाक स्टंट का VIDEO Viral: उन्नाव में बिना हेलमेट के बाइक पर खड़े होकर बनाई रील
लखनऊ-कानपुर हाईवे पर एक युवक का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में युवक बिना हेलमेट के बाइक पर खड़ा होकर रील बनाते हुए नजर आ रहा है। यह घटना उन्नाव जिले की बताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। खतरनाक स्टंट का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दो युवक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। वीडियो लखनऊ कानपुर हाईवे का बताया जा रहा है।
शनिवार से यातायात माह की शुरुआत हो गई है। पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है। दूसरी तरफ इंटरनेट मीडिया पर लखनऊ कानपुर हाईवे बाइक सवार युवकों का खतरनाक स्टंट करते हुए प्रसारित वीडियो इन दावों को चुनौती दे रहे हैं। जिसमें युवक बिना हेलमेट के मोटर साइकिल की सीट पर खड़े होकर बाइक चला रहा है। वहीं उसका दूसरा साथी पीछे बैठा है। साथ ही अन्य बाइकों पर सवार उसके दूसरे साथी वीडियो बना रहे हैं।
शनिवार को डीएम गौरांग राठी और एसपी जयप्रकाश सिंह ने सदर चौकी से यातायात माह का शुभारंभ किया। जिसके साथ ही पूरे माह चलने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक पुलिस लोगों को नियमों की जानकारी देने के साथ ही युवाओं को स्टंट न करने की अपील कर रहे थे। इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर बाइक सवार युवकों का स्टंट करते हुए वीडियो प्रसारित हुआ। यह वीडियो लखनऊ कानपुर हाईवे पर अजगैन क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिसमें बाइक संख्या यूपी 35 बीएम 2016 पर सवार युवक बाइक का हैंडल छोड़ सीट पर खड़ा होकर बाइक दौड़ा रहा है।
हाईवे पर किए जा रहे खतरनाक स्टंट के दौरान दूसरा युवक पीछे बैठा है। दोनों ने हेलमेट तक नहीं पहन रखी है। वहीं बाइक पर बैठा दूसरा युवक स्कूल की ड्रेस में होने की चर्चा सामने आई है। युवक का वीडिया बनाने वाले दूसरी बाइकों पर सवार उसके साथी बताए जा रहे हैं। युवकों द्वारा यह खतरनाक स्टंट हाईवे पर उस समय बनाया गया जब दूसरे वाहन भी दौड़ रहे हैं। जिससे दुर्घटना का भय बढ़ गया।स्टंट में प्रयोग की गई पल्सर बाइक उन्नाव के किसी ज्ञान सिंह की बताई जा रही है। जिसके 30 जुलाई 2020, 15 नवंबर 2023 और 18 अक्टूबर 2025 को बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालान भी हो चुका है।
