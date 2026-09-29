CEC के बुजुर्ग माता-पिता के आवास पर हंगामा, आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन से पहले कांग्रेसियों ने आगरा में उनके बुजुर्ग पिता के घर पर प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। सुबह 10 बजे आगरा के विजय नगर स्थित आवास पर डेढ़ दर्जन कांग्रेसी प्रदेश संगठन महासचिव और मथुरा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे। नारेबाजी करते हुए आवास के गेट पर काले पेंट से आपत्तिजनक नारे लिख दिए।

इसकी जानकारी पर पहुंचे उनके पिता आहत हो गए। एक्शन में आई पुलिस ने दिल्ली की तरफ भागे दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद सहित कई अन्य जनपदों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है।

लखनऊ में पुलिस ने बेरीकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हजरतगंज स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने से रोका। एफआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितता को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का एलान किया था।

आगरा में कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव अनिल यादव (आजमगढ़) और मथुरा के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर अपने 10 से 15 समर्थकों के साथ पैतृक आवास पर पहुंच गए। यहां मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के 88 वर्षीय पिता डा. सुबोध कुमार गुप्ता और 80 वर्षीय मां सत्यवती रहती हैं। सोमवार सुबह वे घर पर नहीं थे। घर के बाहर केवल एक होमगार्ड मौजूद था।

हाथ में बैनर लेकर पहुंचे कांग्रेसियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस के यहां पहुंचने से पहले ही कांग्रेसी जिला मुख्यालय के प्रदर्शन में चले गए। कुछ देर बाद डा. सुबोध कुमार आवास पर पहुंचे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पुलिस ने घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से कांग्रेसियों की पहचान की गई।

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने आवास पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड पर हमला किया। एसआइ गौरव गुप्ता की ओर से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जानलेवा हमला, रास्ता अवरोध, सरकारी कार्य में बाधा, गृह अतिचार, दंगा, मारपीट, जान से मारने की धमकी के आरोपों के साथ ही लोक व्यवस्था भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।