Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में बकाया वसूली करने गई टीम पर हमला, बिजली कर्मियों को पीटा

    By Amit Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:04 PM (IST)

    उन्नाव के कासिफ अली सराय में बिजली विभाग की टीम बकाया वसूली के लिए गई थी। 13 हजार से अधिक बकाया होने पर कनेक्शन काटने के दौरान उपभोक्ता और विद्युत कर्मियों के बीच विवाद हो गया। बात बढ़ने पर उपभोक्ता और उसके परिजनों ने टीम के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कसिफ अली सराय में राजस्व वसूली के दौरान मारपीट की घटना के बाद सदर कोतवाली में अधिकारियों के साथ मौजूद विद्युत कर्मचारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। बिजली विभाग इन दिनों बकाया वसूली के लिए टीम बना कर उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क कर रहा है। अधिक बकाया होने पर उनके कनेक्शन काट रहे हैं। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को शहर के कासिफ अली सराय में भी हुआ। 13 हजार रुपये से अधिक का बकाया होने पर वसूली के लिए उपभोक्ता के घर क्षेत्रीय जेई के नेतृत्व में टीम पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     

    बकाया अदा न करने पर टीम ने विद्युत कर्मी कनेक्शन काटने के लिए पहुंच गया। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ। जो देखते ही देखते मौजूद उपभोक्ता और उसके स्वजन ने मारपीट शुरू कर दी। घटना से आक्रोशित विद्युत कर्मियों ने सदर कोतवाली में तहरीर दी है। जहां पांच लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

     


    शुक्रवार को शहर के सिटी पावर हाउस क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया वसूली करने के लिए जेई दिनेश गौतम के नेतृत्व में टीम निकली थी। जिसमें शामिल संविदा कर्मी अभिषेक कुमार, सुभाष चंद्र गौतम, माेनू पटेल, वैभव गोपाल को जेई ने कासिफ अली सराय क्षेत्र में बकायेदारों के यहां भेजा। बताते हैं कि करीब 12 बजे टीम मुहल्ले के रईस अहमद के घर पहुंची। जिन पर 13 हजार 639 रुपये का बकाया था।

     

     

    बिल अदा न होने पर टीम ने कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की। इसी के बाद उपभोक्ता से विवाद होने लगा। विद्युत कर्मियों का आरोप है कि कुछ ही देर में उपभोक्ता रईस के घर से छोटे, सिराज, राजा और रसीद समेत कई लोग वहां पहुंच गए। अभी दोनों तरफ से नोकझोंक चल रही थी तभी उक्त लोगों ने विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच विद्युत कर्मी वहां से किसी तरह से जान बचा कर भागे।

     

     

    अवर अभियंता दिनेश गौतम, एक्सईएन सौरभ निगम आदि को सूचना दी। घटना से आक्रोशित विद्युत कर्मी भारी संख्या में कोतवाली पहुंचे। जहां उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हुए तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने उक्त पांचों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार कुशवाहा ने बताया के विद्युत कर्मियों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

     

     

    विद्युत वितरण खंड प्रथम के एक्सईएन सौरभ निगम ने भी कहा कि कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। जिसके चलते उक्त लोगों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही शासन को रिपोर्ट भेजी गई है।