उन्नाव में बकाया वसूली करने गई टीम पर हमला, बिजली कर्मियों को पीटा

जागरण संवाददाता, उन्नाव। बिजली विभाग इन दिनों बकाया वसूली के लिए टीम बना कर उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क कर रहा है। अधिक बकाया होने पर उनके कनेक्शन काट रहे हैं। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को शहर के कासिफ अली सराय में भी हुआ। 13 हजार रुपये से अधिक का बकाया होने पर वसूली के लिए उपभोक्ता के घर क्षेत्रीय जेई के नेतृत्व में टीम पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बकाया अदा न करने पर टीम ने विद्युत कर्मी कनेक्शन काटने के लिए पहुंच गया। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ। जो देखते ही देखते मौजूद उपभोक्ता और उसके स्वजन ने मारपीट शुरू कर दी। घटना से आक्रोशित विद्युत कर्मियों ने सदर कोतवाली में तहरीर दी है। जहां पांच लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।



शुक्रवार को शहर के सिटी पावर हाउस क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया वसूली करने के लिए जेई दिनेश गौतम के नेतृत्व में टीम निकली थी। जिसमें शामिल संविदा कर्मी अभिषेक कुमार, सुभाष चंद्र गौतम, माेनू पटेल, वैभव गोपाल को जेई ने कासिफ अली सराय क्षेत्र में बकायेदारों के यहां भेजा। बताते हैं कि करीब 12 बजे टीम मुहल्ले के रईस अहमद के घर पहुंची। जिन पर 13 हजार 639 रुपये का बकाया था।

बिल अदा न होने पर टीम ने कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की। इसी के बाद उपभोक्ता से विवाद होने लगा। विद्युत कर्मियों का आरोप है कि कुछ ही देर में उपभोक्ता रईस के घर से छोटे, सिराज, राजा और रसीद समेत कई लोग वहां पहुंच गए। अभी दोनों तरफ से नोकझोंक चल रही थी तभी उक्त लोगों ने विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच विद्युत कर्मी वहां से किसी तरह से जान बचा कर भागे।

अवर अभियंता दिनेश गौतम, एक्सईएन सौरभ निगम आदि को सूचना दी। घटना से आक्रोशित विद्युत कर्मी भारी संख्या में कोतवाली पहुंचे। जहां उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हुए तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने उक्त पांचों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार कुशवाहा ने बताया के विद्युत कर्मियों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।