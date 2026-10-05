सुलतानपुर में शिक्षक दंपती की हत्या का राज खुला, चोरी का विरोध करने पर हत्या;34 हजार रुपये बरामद 

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर : कादीपुर के कुम्ही डडिया गांव में शिक्षक नेता मुकेश सिंह और उनकी पत्नी की हत्या का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। इनके घर पर काम करने वाले चालक ने साथी के साथ मिलकर शिक्षक दंपती की हत्या की थी।

कादीपुर में शिक्षक नेता मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता की हत्या में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। शिक्षक दंपती की हत्या विनीता के विद्यालय के चालक राकेश ने चोरी के विरोध में साथी आशीष के साथ मिलकर की थी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में घटना में इस्तेमाल फावड़ा, आरोपितों के कपड़े और 34 हजार रुपए बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि गांव का ही रहने वाला राकेश यादव विनीता के स्कूल में गाड़ी चलाता था। घटना की रात वह चोरी के इरादे से अपने साथी आशीष यादव उर्फ डब्बू के साथ विद्यालय के कार्यालय पहुंचा था। उसने कार्यालय से लाकर की चाबी लेकर अंदर रखे 40 हजार रुपए निकाले। रुपए निकालने के दौरान ही विनीता ने दोनों को देख लिया।