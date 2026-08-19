पुलिस की नौकरी के साथ की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, सुलतानपुर की बहू बनी ग्राम पंचायत अधिकारी

संवाद सूत्र, जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। पुलिस की नौकरी के साथ पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखते हुए वर्षा सिंह ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा-2023 में सफलता हासिल की है। उनका चयन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुआ है। इसके अलावा जयसिंहपुर कस्बे के दो युवकों का भी सरकारी सेवा में चयन होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

जयसिंहपुर के विंछे कोइलहा निवासी अधिवक्ता संजय सिंह की बहू वर्षा सिंह वर्तमान में देवरिया जिले में महिला आरक्षी के पद पर तैनात हैं। मूलरूप से गाजीपुर जिले की रहने वाली वर्षा ने वहीं से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित विषय में बीएससी और एमएससी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी।