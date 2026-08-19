पुलिस की नौकरी के साथ की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, सुलतानपुर की बहू बनी ग्राम पंचायत अधिकारी
पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए वर्षा सिंह ने यूपीएसएसएससी परीक्षा-2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी का पद हासिल किया है।
HighLights
वर्षा सिंह का ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर चयन।
देवरिया में महिला आरक्षी के पद पर हैं तैनात।
कुलदीप और हर्षित का भी सरकारी सेवा में चयन।
संवाद सूत्र, जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। पुलिस की नौकरी के साथ पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखते हुए वर्षा सिंह ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा-2023 में सफलता हासिल की है। उनका चयन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुआ है। इसके अलावा जयसिंहपुर कस्बे के दो युवकों का भी सरकारी सेवा में चयन होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
जयसिंहपुर के विंछे कोइलहा निवासी अधिवक्ता संजय सिंह की बहू वर्षा सिंह वर्तमान में देवरिया जिले में महिला आरक्षी के पद पर तैनात हैं। मूलरूप से गाजीपुर जिले की रहने वाली वर्षा ने वहीं से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित विषय में बीएससी और एमएससी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी।
ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुआ चयन
वर्ष 2017 की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में उनका चयन महिला आरक्षी के पद पर हुआ और वर्ष 2019 में उन्होंने पुलिस सेवा ज्वाइन की। बाद में उनका विवाह विवाह कोइलहा के अधिवक्ता संजय सिंह के पुत्र समीर सिंह गर्गवंशी से हुआ।
समीर भी वाराणसी जिले में पुलिस विभाग में सेवारत हैं। ड्यूटी के साथ वर्षा ने पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। घोषित परिणाम में उनका चयन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुआ।
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वहीं जयसिंहपुर कस्बे के कुलदीप अग्रहरि पुत्र रामनयन अग्रहरि का ग्राम विकास अधिकारी तथा जयसिंहपुर मोकलपुर के हर्षित अग्रहरि पुत्र मनोज अग्रहरि का वित्त मंत्रालय में चयन हुआ है।