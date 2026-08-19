अब इग्नू से कर सकेंगे एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यूनिवर्सिटी ने लागू की नई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से एक वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय ने इसी सत्र से नौ नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें एक वर्षीय एम.ए समाजशास्त्र, एम.ए अर्थशास्त्र, एम.ए इतिहास, एम.ए अंग्रेजी, एम.ए हिंदी, एम.ए संस्कृत, एम.एउर्दू, पत्रकारिता एवं जनसंचार और एम.काम आदि शामिल हैं।

इन पाठ्यक्रमों में चार वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे।इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक एवं प्रमुख डा. अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि एनईपी 2020 एवं यूजीसी की नई व्यवस्था के अनुसार चार वर्षीय स्नातक की डिग्री के बाद एक वर्षीय नौ मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।