ITI में बदलेगा पढ़ाई का तरीका, इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार होंगे यूपी के युवा; मिलेगी करियर ऑप्शन की जानकारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) अब सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्र नहीं रहेंगे। इन्हें आधुनिक कौशल और रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित कर हर युवा को सम्मानजनक रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रशिक्षण में डिजिटल लर्निंग, नई तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुसार आधुनिक ट्रेड शामिल किए जाएंगे।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बुधवार को लखनऊ स्थित प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने आइटीआइ में प्रशिक्षकों, तकनीकी संसाधनों, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार की तैयारियों की जानकारी ली।