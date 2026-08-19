रायबरेली में एक करोड़ से बदलेगा 200 साल पुरानी रामलीला का स्वरूप, मास्टर प्लान तैयार

संवाद सूत्र, डलमऊ (रायबरेली)। डलमऊ की रामलीला, जो करीब 200 वर्षों से आस्था और संस्कृति का प्रतीक रही है, अब नए रूप में नजर आएगी। ऐतिहासिक रामलीला मैदान के विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है।

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की टीम ने मैदान का सर्वेक्षण कर विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाने की योजना है।

नगर पंचायत अध्यक्ष पं.बृजेश दत्त गौड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रामलीला मैदान के विकास के लिए पत्र सौंपा था, जिसके बाद विभागीय टीम ने मैदान का निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान मैदान की मौजूदा स्थिति और आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया।