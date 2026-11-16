सुलतानपुर में एक हफ्ते में साढ़े 3 लाख लोगों को रोजगार का अवसर, 2 हजार परियोजनाओं पर होगा काम

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। गांवों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण परिसंपत्तियों के विकास के लिए 23 से 30 नवंबर तक विशेष रोजगार सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसके तहत 979 ग्राम पंचायतों में साढ़े तीन लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2000 परियोजनाओं पर काम कराने की तैयारी चल रही है। सात दिनों तक गांवों में विकास और रोजगार से जुड़े कार्यों पर काम चलेगा। जिसमें जल संरक्षण पर विशेष जोर रहेगा।

विशेष रोजगार सप्ताह की तैयारियां 21 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। इसके लिए शासन ने विकासखंडवार लक्ष्य निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान तालाब और खेत में तालाबों की खोदाई, संपर्क मार्ग, नाली-खड़ंजा निर्माण, सिंचाई नालियों, सामुदायिक कैटल शेड, खेल मैदान और जल संरक्षण से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्नपूर्णा भवनों से संबंधित अधूरे कार्यों को पूरा कराने पर भी जोर रहेगा।

अमृत सरोवरों की बदलेगी सूरत जिले में बने अमृत सरोवरों के रखरखाव, सफाई और सुंदरीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल संरक्षण के साथ पौधारोपण और लगाए गए पौधों की सुरक्षा के कार्य भी कराए जाएंगे। प्रशासन की मंशा है कि रोजगार सप्ताह के दौरान ऐसे कार्यों को प्राथमिकता मिले, जिनसे श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार मिलने के साथ गांवों को भी स्थायी लाभ मिल सके।