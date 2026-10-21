सुलतानपुर में रामलीला के दौरान बवाल, सीता का रोल निभा रहे युवक की ईंट मारकर आंख फोड़ी

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। धनपतगंज थाना क्षेत्र के पंडरे गांव में सोमवार रात रामलीला के दौरान हुए विवाद में सीता का अभिनय कर रहे कलाकार सोहन लाल पर ईंट से हमला कर दिया गया। हमले में उनकी आंख गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जिला अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद उनका इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।



जानकारी के मुताबिक, गांव में रामलीला के साथ मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया था। इसी दौरान विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि सोहन लाल के भाई सुखराम के साथ मारपीट की गई।

विवाद बढ़ने पर सोहन लाल बीच-बचाव करने पहुंचे। इसी दौरान उन पर ईंट से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद रामलीला स्थल पर अफरातफरी मच गई। समिति के सदस्यों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया।