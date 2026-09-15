सुलतानपुर के हर थाने पर ई-रिक्शा और ऑटो ड्राइवरों के सत्यापन के लिए लागू होगी नई व्यवस्था, सरकारी आदेश जारी

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से दौड़ रहे ई-रिक्शे और आटो चालकों के चरित्र सत्यापन की अब नए सिरे से व्यवस्था होगी। इस बाबत पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत जायसवाल ने निर्देश दिए हैं। सुस्त पड़ी सत्यापन व्यवस्था की मानिटरिंग अब एसपी कार्यालय से ही होगी। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है।



हाल ही में नगर कोतवाली इलाके से एक आटो चालक मानसिक विक्षिप्त युवती और छोटे बच्चे को बैठाकर अपने घर लेकर चला गया। युवती के परिवारजन की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने छानबीन की तो आटो चालक की पहचान हुई। चालक के घर से ही दोनों को पुलिस ने बरामद किया।

मामले में आटो चालक को जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद आटो और ई-रिक्शा चालकों के अपराध में शामिल होने और सत्यापन व्यवस्था पर सवाल उठे। जागरण ने ऐसे चालकों की मनमानी और अराजकता को प्रमुखता से प्रकाशित किया।