सुलतानपुर में साइबर वज्र ऑपरेशन: पुलिस ने ठगी के 2.35 करोड़ रुपये फ्रीज किए, 73.82 लाख वापस

संतोष तिवारी, सुलतानपुर। साइबर जालसाजों ने जनपद में अलग-अलग तरीकों से आठ महीने में मासूम लोगों से 7.13 करोड़ रुपये ठग लिए। आपरेशन साइबर वज्र के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2.35 करोड़ रुपये फ्रीज कराए हैं। यह कार्रवाई एक जनवरी 2026 से 31 अगस्त 2026 के बीच हुई है। साइबर क्राइम पोर्टल की मदद से बाकी रकम वापसी के प्रयास जारी हैं।

आनलाइन गेमिंग, शेयर मार्केट में निवेश और मुनाफे के साथ ही अन्य बहानों से लोगों को झांसे में लेकर आठ महीने में जालसाजों ने सात करोड़ से अधिक रुपये ठग लिए। पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। टीम ने तत्काल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4सी) की मदद से लेनदेन का विवरण निकाला और ठगी के 2.35 करोड़ रुपये फ्रीज कराए।