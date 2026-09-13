सुलतानपुर में साइबर वज्र ऑपरेशन: पुलिस ने ठगी के 2.35 करोड़ रुपये फ्रीज किए, 73.82 लाख वापस
सुलतानपुर पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर वज्र' के तहत साइबर जालसाजों द्वारा ठगे गए 7.13 करोड़ रुपये में से 2.35 करोड़ रुपये फ्रीज किए हैं।
HighLights
सुलतानपुर पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर वज्र' के तहत की बड़ी कार्रवाई।
साइबर जालसाजों से 2.35 करोड़ रुपये पुलिस ने फ्रीज कराए।
पीड़ितों को 73.82 लाख रुपये वापस दिलाए, त्वरित शिकायत की अपील।
संतोष तिवारी, सुलतानपुर। साइबर जालसाजों ने जनपद में अलग-अलग तरीकों से आठ महीने में मासूम लोगों से 7.13 करोड़ रुपये ठग लिए। आपरेशन साइबर वज्र के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2.35 करोड़ रुपये फ्रीज कराए हैं। यह कार्रवाई एक जनवरी 2026 से 31 अगस्त 2026 के बीच हुई है। साइबर क्राइम पोर्टल की मदद से बाकी रकम वापसी के प्रयास जारी हैं।
आनलाइन गेमिंग, शेयर मार्केट में निवेश और मुनाफे के साथ ही अन्य बहानों से लोगों को झांसे में लेकर आठ महीने में जालसाजों ने सात करोड़ से अधिक रुपये ठग लिए।
पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। टीम ने तत्काल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4सी) की मदद से लेनदेन का विवरण निकाला और ठगी के 2.35 करोड़ रुपये फ्रीज कराए।
प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह ने बताया कि पीड़ितों के 73.82 लाख रुपये वापस भी कराए गए हैं। इनमें अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने ठगी का एहसास होते ही साइबर क्राइम पोर्टल पर उसकी शिकायत कर दी थी। जितनी जल्दी शिकायत की जाए रकम वापसी की संभावना उतनी अधिक रहती है।
नोडल बिंदु है आई 4सी
आई 4सी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित नोडल केंद्र है। इसका मुख्य कार्य देश भर में पुलिस, बैंक समेत वित्तीय एवं जांच एजेंसियों की मदद से साइबर अपराध पर नकेल कसने का है।
साइबर अपराध से ऐसे बचें
- किसी से बैंक खाते का विवरण, ओटीपी न साझा करें।
- ठगी का एहसास होने पर तत्काल साइबर सेल से शिकायत करें।
- साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें।
- जिस बैंक में आपका खाता हो तत्काल उसे सूचित करें।
- अज्ञात लिंक के माध्यम से आर्थिक लेनदेन न करें।
ऐसे मामलों में स्थानीय थानों के साथ ही साइबर क्राइम थाने को विशेष निगरानी रखने के आदेश हैं। आमजन कोई जानकारी अज्ञात व्यक्ति से साझा न करें और सावधानी बरतें। ठगी की शिकायत करने से हिचकिचाएं नहीं यह विशेष अपील है।
-विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर
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