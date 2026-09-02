सुलतानपुर में 63 लाख से बिछेगी नई पाइप लाइन, शहर के 10 हजार लोगों को होगा फायदा

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। नगर पालिका ने पेयजल योजना से मौनी मंदिर से हाइड्रिल गेट तक 200 मिलीमीटर गेज की नई पाइप लाइन बिछाने की कार्ययोजना तैयार की थी। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद धन आवंटित होने से पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है।

इस पर 63 लाख 37 हजार 288 रुपये व्यय किए जाएंगे। पालिका की इस पहल से 10 हजार लोगों को पेयजल से राहत मिलेगी। सड़क चौड़ीकरण होने से पुरानी पाइप लाइन सड़क के बीच में हो गई है। पाइप लाइन बिछने के बाद जलकल कर्मियों को आए दिन हो रहे लीकेज की समस्या दूर करने के लिए सड़क तोड़ने से अब छुटकारा मिलेगा।

लीकेज से जलापूर्ति में होती है बाधा दरियापुर निवासी जय प्रकाश, पवन कुमार, संदीप, मौनी मंदिर निवासी मनोज कुमार, प्रदीप कुमार ने बताया कि पाइप लाइन पुरानी होने की वजह लीकेज होने पर जलापूर्ति में बाधा होती है। गर्मी में दिनों में कुछ ज्यादा ही लीकेज की समस्या होती है, सड़क तोड़कर जलकल कर्मियों को फाल्ट ठीक करने में एक से दो दिन लग जाता है।