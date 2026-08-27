लखनऊ के कटौली गांव में 27.22 करोड़ से बनेगा CM मॉडल कंपोजिट स्कूल, विधायक जय देवी ने किया भूमिपूजन

संवाद सूत्र, काकोरी। कटौली ग्राम पंचायत में करीब 27 करोड़ बजट के मुख्य मंत्री मॉडल कम्पोजिट स्कूल के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। विधायक जय देवी ने ग्राम प्रधान नवीन यादव के साथ भूमिपूजन कर स्कूल की नींव रखी।

इस मौके पर विधायक जय देवी ने कहा कि 27 करोड़ 22 लाख लागत का मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल से मलिहाबाद क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइया मिलेगी। यहां पर प्री नर्सरी से इंटर तक शिक्षण कार्य होगा ।ग्राम प्रधान नवीन यादव ने बताया कि मलिहाबाद क्षेत्र में काफी समय से बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए इंटर तक स्कूल की मांग थी।