लखनऊ को बड़ा तोहफा : 100.92 करोड़ से बनेगा मॉर्डन कैंटोनमेंट, जिले को मिलेगी इन 14 योजनाओं की सौगात

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत के 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में लखनऊ का छावनी परिषद आने वाले चंद सालों में मार्डन कैंटोनमेंट की गिनती में गिना जाएगा। यहां 100.92 करोड़ की लागत से मार्डन कैंटोनमेंट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में तीस अगस्त को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुल चौदाह योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं।

कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिनका लाभ पूरा लखनऊ उठा सकेगा। इनमें अभ्युदय कोचिंग सेंटर, दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय, सिटी पालीक्लीनिक और पिपराघाट स्थित श्मशान घाट के आधुनिकीकरण से जुड़ा काम है। इनमें केंद्र की 12 और राज्य की दो योजनाएं हैं। कुल 14 योजनाओं में कई छह माह में पूरी हो जाएंगी तो कुछ दिसंबर 2028 तक पूरा होंगी।

गुरुवार को छावनी परिषद में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान भावना सिंह ने बताया कि लखनऊ कैंटोनमेंट को मार्डन कैंटोनमेंट बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले चंद सालों में कई विकास कार्य किए जाएंगे। छावनी परिषद के सीइओ अभिषेक राठौर ने प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

जीरो वेस्ट सालिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का किया जाएगा काम उनके मुताबिक आइआइटी कानपुर की मदद से सुलतानपुर रोड पर जीरो वेस्ट सालिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का काम किया जाएगा। सदर में यातायात को सुगम बनाने के लिए रोबोट पार्किंग बनेगी, इसमें सौ चार पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। हिन्दुस्तार एरोनाटिक्स लिमिटेड के सीएसआर फंड से मिले दस करोड़ की लागत से मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। यहां स्वीमिंग पूल, लान टेनिस, बाक्सिंग सहित कई खेल गतिविधियां होंगी।

पिपराघाट स्थित श्मशान घाट जो अभी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। उसकी कायाकल्प की जाएगी। पंद्रह सौ किलोलीटर क्षमता के दो कम्पाउंड बनेंगे। छावनी में जर्जर हो चुकी लोहे की पाइप लाइनों के स्थान पर लाइन पाइप लाइन डाली जाएंगी। पेयजल पाइप का काम 1031.24 लाख की कीमत से किया जाएगा।

बनाई जाएंगी दो पानी की टंकियां राठौर के मुताबिक गर्मियों में पानी संकट से निजात पाने के लिए आठ ट्यूब्वेल की बोरिंग कराई जाएगी। 950 किलोलीटर क्षमता की दो पानी की टंकियां बनाई जाएंगी। दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल संचालित किए जाएंगे। इन्हें मुफ्त में संचालित किया जाएगा। प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान भावना सिंह ने बताया कि इसमें आर्मी वूमेन वेलफेयर एसोसिएशन भी सहयोग करेगी।