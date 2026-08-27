कुकरैल में बनेगा UP का पहला वेनम सेंटर, रिसर्च और एंटी-वेनम उत्पादन को मिलेगी नई रफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सर्पदंश से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने और एंटी-वेनम के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रदेश सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। राजधानी के कुकरैल वन क्षेत्र में प्रदेश के पहले सरकारी स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर का शिलान्यास अक्टूबर के पहले सप्ताह वाइल्डलाइफ वीक के दौरान होगा। सेंटर के निर्माण के बाद इसके संचालन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश वन निगम को दी जाएगी।

सेंटर में प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख विषैली सर्प प्रजातियों के विष का वैज्ञानिक तरीके से निष्कर्षण और सुरक्षित संग्रह किया जाएगा। साथ ही विष की विषाक्तता, उसके जैविक घटकों और स्थानीय सर्प प्रजातियों के विष की प्रकृति पर शोध किया जाएगा। इसका उद्देश्य भविष्य में प्रदेश की जरूरत के अनुरूप एंटी-वेनम की उपलब्धता और उत्पादन को मजबूत करना है।