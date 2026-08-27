बरेली में डेलापीर चौक के पास बनेगा जटायु पार्क, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

नीलेश प्रताप सिंह, बरेली। नाथनगरी में धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान श्रीराम और शिव को समर्पित पार्क बनाने के बाद अब मातृशक्ति को समर्पित जटायु पार्क का निर्माण होगा। नाथ कारिडोर के तहत आदिनाथ (डेलापीर) चौक के पास दस हज़ार वर्गमीटर में जटायु के साहस, धैर्य और त्याग से प्रेरित उद्यान का विकास होगा। गुरुवार को बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर पार्क निर्माण की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि, मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर यह पार्क तैयार होगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘मिशन शक्ति’ विजन को आगे बढ़ाने में भी अहम साबित होगा। जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनका यह त्याग नारी की गरिमा और रक्षा के लिए सर्वोच्च साहस का प्रतीक है।

इसी प्रेरणा को वर्तमान समाज से जोड़ते हुए ऐसी परिकल्पना की गई है, जहां सामान्य रूप से आने वाला व्यक्ति भी नारी सम्मान, सुरक्षा और मातृशक्ति के प्रति अपने दायित्व का संदेश सहज रूप से लेकर जाए। उद्यान में जटायु की वीरगाथा और नारी शक्ति के संदेश को आधुनिक सार्वजनिक स्थल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

रक्षाबंधन पर नारी सम्मान और सुरक्षा का संकल्प बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार जटायु पार्क में संकल्प प्रांगण होगा, जहां नागरिक नारी के सम्मान, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा का संकल्प ले सकेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर जटायु के बलिदान को नारी की रक्षा के सामाजिक दायित्व से जोड़ते हुए इस संदेश को व्यापक रूप से सामने लाया जाएगा।