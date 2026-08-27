बहराइच : जेलों में रक्षाबंधन की खास तैयारी, दो शिफ्टों में बहने बांधेंगी राखी, शाम को महिला बंदियों की बारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर जेल प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए प्रशासन की ओर से शिफ्टवार राखियां बांधने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं जेल में निरुद्ध महिला बंदियों द्वारा दूसरे शिफ्ट में मुलाकात के लिए आने वाले भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा।

रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के प्यार का पर्व है। इस पर बहने अपने भाइयाें की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर अपनी सुरक्षा का संकल्प लेती हैं। अब बात करें जिला कारागार की तो यहां पर वर्तमान समय में 750 बंदी निरुद्ध हैं। इनमें 34 महिलाएं बंदी निरुद्ध हैं। रक्षाबंधन के मौके पर शुक्रवार सुबह 10 बजे से पुरुष बंदियों को मुलाकात करने के लिए आने वाली बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाएगा।