बहराइच : जेलों में रक्षाबंधन की खास तैयारी, दो शिफ्टों में बहने बांधेंगी राखी, शाम को महिला बंदियों की बारी
बहराइच जिला कारागार में रक्षाबंधन पर्व के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जहां बंदी अपनी बहनों और भाइयों से ...और पढ़ें
HighLights
बहराइच जेल में रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों के लिए विशेष व्यवस्था।
पुरुष बंदियों को सुबह, महिला बंदियों को दोपहर बाद राखी।
जेल प्रशासन ने नेपाली बंदियों के लिए भी सुविधा दी।
जागरण संवाददाता, बहराइच। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर जेल प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए प्रशासन की ओर से शिफ्टवार राखियां बांधने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं जेल में निरुद्ध महिला बंदियों द्वारा दूसरे शिफ्ट में मुलाकात के लिए आने वाले भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा।
रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के प्यार का पर्व है। इस पर बहने अपने भाइयाें की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर अपनी सुरक्षा का संकल्प लेती हैं। अब बात करें जिला कारागार की तो यहां पर वर्तमान समय में 750 बंदी निरुद्ध हैं। इनमें 34 महिलाएं बंदी निरुद्ध हैं। रक्षाबंधन के मौके पर शुक्रवार सुबह 10 बजे से पुरुष बंदियों को मुलाकात करने के लिए आने वाली बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाएगा।
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यह कार्यक्रम दोपहर बाद तक जारी रहेगा। वहीं महिला बंदियों को उनके भाई से मिलने और रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए दोपहर बाद का समय दिया गया है। इतना ही नहीं नेपाल के 15 बंदी निरुद्ध हैं, उनके परिवारजन के आने पर भी जेल प्रशासन द्वारा रक्षा सूत्र बांधने के लिए सुविधा दी जाएगी। जेलर अजय कुमार झा के मुताबिक रक्षाबंधन को लेकर जेल में निरुद्ध महिला व पुरुष बंदियों में भी खुशी है।
दो शिफ्ट में होगी मुलाकात
रक्षाबंधन को लेकर जेल कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कारागार में निरुद्ध बंदियों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए दो शिफ्ट बनाया गया है। पहले शिफ्ट में पुरुष अपने बहनों से राखी बंधवा सकती हैं। दूसरे शिफ्ट में महिला बंदी भाइयों को राखी बांध सकती हैं। -राजीव कुमार सिंह जेल अधीक्षक