सुलतानपुर में ससुराल के पास तालाब में मिला 28 वर्षीय युवक का शव, फोन घर पर छोड़ सामान लेने निकला था अंकित

संवादसूत्र, अखण्डनगर (सुलतानपुर)। पत्जू पहाड़पुर गांव में सड़क किनारे तालाब में बुधवार देर शाम एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव निकलवाया। मृतक की पहचान ग्राम मूढ़हा, थाना मोतिगरपुर निवासी 28 वर्षीय अंकित सिंह के रूप में हुई है।

वह करीब एक वर्ष से पत्जू पहाड़पुर स्थित अपनी ससुराल में रह रहा था। उसके ससुर संजय सिंह की मौत हो चुकी है। परिवार में पत्नी शालिनी सिंह के अलावा पांच वर्षीय बेटा अथर्व और तीन वर्षीय बेटी आरवी है।