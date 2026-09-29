भरे जाने लगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सर्विस रोड के गड्ढे, आवागमन में मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 80 पर हुए बड़े गड्ढे में फंसकर आए दिन कोई कोई राहगीर घायल हो रहा था।

इसी गड्ढे में फंसकर बाइक पलटने से महिला की मौत हो चुकी थी। जागरण ने सोमवार के अंक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर गहरा गड्ढा, हादसे का खतरा खबर का प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद यूपीडा के अधिकारी चेते और गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया।

यह मार्ग हलियापुर, मटियारी, जरई कला समेत दर्जनों गांवों को जोड़ता है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। जगदेव मौर्य, सतीश जायसवाल, राम उंजेर यादव, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, कौशलेंद्र सिंह, अजीत सिंह, उमाकांत वकील, राजा सिंह, राज प्रताप सिंह, समर बहादुर सिंह समेत जरई कला के ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय गड्ढा दिखाई नहीं देने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है।